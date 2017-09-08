Antalyaspor Başkanı Öztürk: Burası Antalyaspor, Eto'o'spor değil!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini açıklayan Samuel Eto'o'nun kontratının kırmızı-beyazlı kulübe ait olduğunu belirterek, "Burası Antalyaspor, Eto'o'spor değil" ifadesini kullandı.

Kamerunlu yıldızı bırakmak istemediklerini söyleyen Öztürk, 36 yaşındaki oyuncunun bu davranışlarının devam etmesi halinde kulüp olarak ceza vereceklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

Oyuncumuzu normal anlamda bırakma niyetimiz yok. Bırakırsak da bu şekilde bırakma niyetimiz yok. Eto’o kontratlı oyuncumuz. Futbolcular bu kontratı yolları ayırmak istediğimizde direkt önümüze sunuyorlar zaten. Yolları ayıracaksanız belli etkenlere bakmak durumundasınız. Burada önemli olan kulübün ve oyuncunun ne istediği. Kulüp burada izin vermediği sürece oyuncunun başka bir kulüple anlaşması söz konusu değil. Bir şekilde ayrılık olursa o da Antalyaspor’un menfaatleri doğrultusunda olur. Başkalarının ekmeğine yağ sürecek şekilde değil, iki tarafın da memnun kalacağı şekilde olacak.

"Açıklamaları talihsizlik"

Antalya şehri Eto’o’yu bağrına bastı, parasını aldı. O da performans gösterdi. Bu yaptığı açıklamalar talihsizliktir. Kesinlikle performansı önemlidir ama bu performansı sergilemesini sağlayan Antalyaspor Kulübü’ne ve şehrine saygı göstermesi lazım. Bu fırsatı ona sağlayan kulüptür, yatırımı yapan da kulüptür. Bu kulübün adı Antalyaspor, Eto’o’spor değil.

Her şey açık. İstenilen de açık. Oyuncunun konuşma kısmında saygı isterken, ima etmeye çalıştığı şey de belli. Ben şunu söylemek istiyorum. Takımda huzur önemli. Bunu sağlayabilmek önemli. Ancak aynı şekilde kulübün haklarını savunmak her şeyden önemli. Kulübün onuru ve gücü vardır. Bunu doğru şekilde koruyabilmek lazım. Samuel Eto’o bundan sonra kendisi bakacaktır. 1 yıl kontratı var. Bu şehir ve kulüp onu kucaklamaya hazır. Tekrar kulübe ve şehre bakışını gözlemlediğinde onu kucaklamaya hazır.

"İşler, oyuncunun keyfine göre gitmiyor"

Eto’o hata yapmıştır. Ben de bunu fark edeceğini düşünüyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var ve kendisinden performans bekleyeceğiz. Zaten aldığı maaşın değeri bu.

Kendisi ima etmedi ama menajerinden tehditvari bir yaklaşım var. Böyle şeyler devam ederse ceza vereceğiz. İstediği zaman ‘Ben gidiyorum’ diyemez. Kontratı var. Oyuncunun keyfine göre gitmiyor işler. Bundan sonra da oyuncunun davranışı önemli.