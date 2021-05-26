Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa etti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Antalyaspor Başkanı <strong>Mustafa Yılmaz</strong>, görevinden istifa ettiğini açıkladı. </p>\n<p>FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.</p>\n<div id="share-bar">\n<p data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/antalyaspor-baskani-mustafa-yilmaz-gorevinden-istifa-ettigini-acikladi-1839391" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </p>\n</div>\n</body>\n</html>