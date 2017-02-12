Antalyaspor Başkanı locada saldırıya uğradı

Antalyaspor, misafir olduğu Atiker Konyaspor karşısında 9 kişiyle 1-1’lik skoru alıp bir puanla evine dönerken kırmızı beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı.

Başkan Öztürk ve kırmızı beyazlı yöneticilerin bulunduğu tribünde olaylar çıktı. 9 kişi kalan rakipleri karşısında kaçan penaltı ve kaybedilen iki puanın ardından skora sinirlenen ev sahibi takım taraftarları, locadaki Antalyaspor yöneticilerine saldırdı.

Yaklaşık 50 otobüsle Konya’ya gelen taraftarlarıyla birlikte bir puanı kutlayan Ali Şafak Öztürk ve yöneticilerin alkışları sonrası locaya saldırı olunca bir anda arbede yaşandı. Başkan Öztürk ve diğer yöneticileri öfkeli taraftarların saldırısından polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Yaşanan arbedede ağır darbeler alan Antalyaspor yöneticileri polisler eşliğinde araçlara bindirilerek şehir dışına çıkarıldı. Antalyasporlu bazı yöneticilerin yanlarında eşleri ve çocukları da bulunuyordu.