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Spor

Antalyaspor Başkanı: Eto'o'yu Galatasaray'a verdik

Eto'o, "Beni Antalya'ya başkan Gültekin Gencer getirdi; o giderse ben de giderim" demişti

14 Haziran 2016 13:18

Antalyaspor Başanı Gültekin Gencer, Samuel Eto'o'nun Galatasaray'a transfer edileceğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; önceki gün Türkiye Milli Takım'ının Hırvatistan ile Paris'te oynadığı maçı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer birlikte izledi. Maçtan sonra VIP çıkışında Türk futbolseverler Özbek ve Gencer'e büyük ilgi gösterdi. Belçika'nın Gent şehrinden milli maçı izlemek için Paris'e gelen Murat Şişman adlı G.Saray taraftarı, Özbek'e "Yıldız oyuncu alacak mısınız başkanım?" diye sordu.

 

"Galatasaray'a hayırlı olsun"

 

Sorunun yanıtını Özbek'ten önce Gencer verdi. Gencer "Yıldız aldı bile. 30 Haziran'da görev süremiz doluyor. Biz gitmeden Eto'o'yu G.Saray'a verdik" dedi. Özbek bu sözleri başını sallayıp gülümseyerek onayladı. Gencer ise bir kez daha "Eto'o hayırlı olsun. Bu transferde Eto'o da biz de her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi. G.Saray'ın Kamerunlu golcüyü sponsorlar aracılığıyla alacağı kaydedildi. Hatırlanacağı gibi, Eto'o kısa süre önce "Beni Antalya'ya başkan Gültekin Gencer getirdi. O giderse ben de giderim" demişti.

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