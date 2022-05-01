Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Sahaya girip futbolcularımıza vurdular

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçının son dakikasında Trabzonspor taraftarları hakemin mücadeleyi bitirdiğini sanarak sahaya girmesiyle saha bir anda karıştı!

Taraftarların kapladığı sahada her iki takım futbolcuları sahada kaldı. O sırada güvenlik güçleri sahaya girerek güvenliği sağlamaya çalıştı. Antalyaspor oyuncuları ise kenara gelirken Trabzonspor taraftarları arasında kaldı.

Maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, açıklamadan bulunarak Türk futbolunu kaosa çekmemek için takımlarını sahadan çekmediklerini söyledi.

İşte Aziz Çetin’in açıklamaları:

“Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz.”