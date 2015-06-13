Antalyaspor Başkanı açıkladı: Ronaldinho haftaya imza atacak!

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Brezilyalı efsane yıldız Ronaldinho ile perşembe günü İstanbul'da transfer görüşmesi yapacaklarını açıkladı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'e bu sene yükseldi.

Ronaldinho'nun menajerliğini yapan Roberto de Assis Moreira ile görüşen Antalyaspor yöneticileri, transfer konusunda olumlu yanıt aldı.

TRT'de yayınlanan Futbol Günlüğü programına bağlanan Gültekin Gencer, "Ronaldinho şu anda Meksika’daki takımıyla ilişiğini kesiyor. Daha sonra Brezilya’ya gidecek. Çarşamba günü menajeriyle İstanbul’a gelmesini planlıyoruz, ama en geç perşembe günü Türkiye’de olacak. Anlaşma sağlandığı taktirde Antalya’ya gelip imza atacak" diye konuştu.

35 yaşındaki Ronaldinho, bu sezon forma giydiği Meksika'nın Queretaro Kulübü'nde 25 maçta forma giyerken, 7 gol attı, 5 asist yaptı.