Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: "Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmemiz lazım"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, \"Malatya maçı bizim için hayati önemi sahip. Hedefimiz Akhisar ve Malatya maçında en az 4 puan almaktı. O nedenle Malatya\'yı yenmemiz lazım\" dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle dar kadro ile gittiklerini dile getirdi. Yedek kulübesinde kaleci Boffin\'in yanı sıra Chico, Harun ve U21 takımında forma giyen Yusuf\'un yer aldığını aktaran Arıcı, \"Futbolcularımız Beşiktaş maçında olduğu gibi iyi mücadele sergiledi. Uzatma dakikalarında yediğimiz golle berabere kaldık. Galibiyeti hak etmiştik. Takım hırslı iyi mücadele ediyor, 90 dakika koşuyor\" diye konuştu.

\"BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZİN YAPTIĞI SALDIRI\"

Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonra futbolcuları taşıyan takım otobüsüne Denizli\'de yapılan saldırıyı değerlendiren Arıcı, şunları söyledi: \"Saldırı sonrası yaralanan olabilirdi. Büyük taş atılmış, ciddi saldırı. Bunu Denizli\'ye, Denizli halkına mal etmek olmaz. Takım otobüsümüzün ardından 10 otobüs Antalyaspor taraftarı geliyordu. Daha ciddi sorun yaşanabilirdi. Saldırı sonrası emniyet gerekli işlemleri yaptı. Olmasını istemezdik ama bu birkaç kendini bilmezin yaptığı saldırı.\"

\'MALATYA MAÇI HAYATİ ÖNEMİ SAHİP\'

Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Antalyaspor\'un sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Maicon\'un bu cezasının sona erdiğini, Hakan\'ın da kadroda yer alabileceğini anlatan Arıcı, karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlıktan dönen, cezası biten ve yeni transfer Hakan\'ın da kadroda yer almasıyla yedek kulübesinin futbolcu sayısıyla daha zengin bir yapıya dönüşeceğini dile getiren Arıcı, \"Malatya maçı bizim için hayati önemi sahip. Hedefimiz iki maçta, Akhisar ve Malatya maçında en az 4 puan almaktı. O nedenle Malatya\'yı yenmemiz lazım. Takımda motivasyon çok iyi, futbolcular arasında birlik havası var. Hamza hoca da bu durumdan memnun. Bu hafta sakat ve cezalıların takıma dönmesiyle daha iyi mücadele edip, maçı alacağımızı düşünüyoruz\" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Antalyaspor taraftarına çağrı yapan Arıcı, Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarın tribünü doldurup, her zamanki gibi takımı desteklemesini istedi. Evkur Yeni Malatyaspor\'un ligin alt sıralardaki rakipleri arasında yer aldığına değinen Arıcı, \"Seyircilerimiz lütfen destek olsun. Malatya maçı bizim için çok önemli. Malatya maçında 3 puan almayı istiyoruz. İnancımız Antalyaspor ligde kalacak ve üst sıralara tırmanacağız\" diye konuştu.

ANTALYASPOR\'A TRANSFER YASAĞI

Antalyaspor\'da 2013-2014 sezonunda transfer olan ve sezon sonunda kırmızı beyazlıların küme düşmesiyle serbest kalan Giray Kaçar\'ın alacağı için açtığı davayı kazanması, kulübe transfer yasağı getirdi. Giray\'ın alacakları için açtığı davanın cuma günü sonuçlandığını belirten Arıcı, hafta sonu olması nedeniyle futbolcuya ödeme yapılamadığını anlattı. Antalyaspor\'da mali kriz bulunmadığına değinen Arıcı, Giray\'a gün içerisinde alacakları ödenip, transfer yasağının kaldırılacağını vurguladı. Arıcı, kırmızı beyazlıların yeni transferi Hakan Özmert\'in de yasak nedeniyle lisansının çıkarılamadığını ve Akhisar deplasmanında forma giyemediğini söyledi.

\'ETO\'O\'YU BIRAKMAK İSTEMİYORUZ\'

Antalyaspor yönetiminin takımdan ayrılması yönünde karar aldığı Nasri\'nin avukatlarının gün içerisinde kulübe geleceğini aktaran Arıcı, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedileceğini belirtti.

Transfer döneminde adı sık sık farklı takımlarla anılan Eto\'o\'nun takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Arıcı, Kamerunlu yıldız hakkında kulübe resmi teklif gelmediğini söyledi. Galatasaray ya da Beşiktaş\'ın Eto\'o ile ilgilenmediğini aktaran Arıcı, Atiker Konyaspor\'un yıldız futbolcuyla görüştüğünü kaydetti. Eto\'o ile 1 yıl daha sözleşme uzatmayı planladıklarından bahseden Arıcı, \"Biz Eto\'o\'yu bırakmak istemiyoruz. Eto\'o\'nun birtakım isteği, bizim de önerimizle anlaşma yoluna gitmeye çalışıyoruz. Kalmasından yanayız. Biz Eto\'o ile anlaşmaya çalışıyoruz, ortak yol bulabilirsek kalmasından yanayız\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)