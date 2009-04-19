Antalyaspor altın buldu



Turkcell Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, kendi sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.



Ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, taraftarı önünde rahat bir konumda olan Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek bir sıra daha yükseldi.



Ev sahibi Antalyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek stoper mevkiinde genç Musa Nizam’a şans verirken, orta sahada uzun bir aradan sonra Abdullah Çetin forma şansı buldu.



Kayserispor’da ise Tolunay Kafkas son haftalardaki onbirini yine bozmadı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor, Kayserispor’a göre çok daha atak oynarken, deplasman takımı ise genelde kontraatak futbolu tercih etti.



Ev sahibi takım aradığı golü uzun bir aradan sonra Djehoua ile buldu.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Kayserispor çok hızlı başladı ve yine uzun bir aradan sonra Aghahowa’nın attığı golle skora denge geldi.



Antalyaspor, Kayserispor kalesine beraberlikten sonra daha da fazla gelmeye başladı ve galibiyet golünü 82. dakikada sonradan oyuna dahil olan Hakan Özmert ile buldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Antalyaspor, Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 35’e yükseltirken, Kayserispor ise 40 puanda kalmış oldu.



ANTALYASPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 1

Stat: Antalya Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Köse, Mustafa İspiroğlu

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Yalçın Ayhan, Musa Nizam, Şenol, Abdullah Çetin (Dk. 70 Mustafa Özkan), Sedat Ağçay, Ertuğrul Arslan, Fatih Ceylan (Dk. 62 Hakan Özmert), Tita (Dk. 87 Volkan Altın), Sergey Djehoua

Kayserispor: Souleymanou, Koray Çölgeçen, Aydın (Dk. 46 Ali Turan), Eren Güngör, Toledo (Dk. 86 Olembe), Mehmet Topuz, Abdullah Durak, Furkan Özçal, Bilal Aziz, Aghahowa, Turgay Bahadır (Dk. 75 Savaş)

Goller: Dk. 37 Sergey Djehoua ve Dk. 82 Hakan Özmert (Antalyapor), Dk. 48 Aghahowa (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Aghahowa, Dk. 45 Bilal Aziz (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada topla ceza sahasına giren Antalyasporlu Sergey Djehoua, kale önüne ortaladı. Altı pasta topla buluşan Fatih Ceylan, müsait pozisyonda topu yandan auta attı.



20. dakikada, kaleci Ömer'in kullandığı serbest atışı rakip ceza sahası içinde karşılayan Sergey Djehoua, topu durdurmadan vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.



24. dakikada Yalçın Ayhan'ın orta sahadan gönderdiği topu alarak ceza sahasına giren Sergey Djehoua'nın şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.



32. dakikada Antalyaspor'dan Tita'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sergey iyi yükseldi, ancak kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla direğin yanından auta çıktı.



35. dakikada Antalyaspor'dan Uğur Kavuk, ceza sahası sağ çaprazında buluştuğu topa sert vurdu, kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



37. dakikada Antalyaspor'un golu geldi. Bu dakikada Tita'nın ceza sahası dışından çektiği şut kale yan direğinden geri döndü. Dönen topla buluşan Sergey Djehoua, kalecinin sağından topu filelere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



48. dakikada Antalyaspor defans oyuncularıyla kaleci Ömer'in anlaşmazlığı sonucu ceza sahasında topla buluşan Aghahowa, Ömer'in önünde topa dokunarak takımının beraberlik golünü attı, 1-1.



68. dakikada maçın hakemi, bir ikili mücadelenin ardından birbirlerine sert hareketler yapan Antalyasporlu Sedat Ağçay'a doğrudan kırmızı gösterirken, Kayserispor'dan Aghahowa'yı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.



82. dakikada Antalyaspor'dan Tita'nın pasını Sergey Djehoua ıskaladı, meşin yuvarlak önüne düşen Hakan Özmert, topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi, 2-1.



86. dakikada Antalyaspor'dan Sergey Djehoua, orta alandan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda top kale direğinin biraz üzerinden auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.





