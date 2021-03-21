Antalyaspor, 8 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport-Tav Antalyaspor 8 maç sonra 3 puan aldı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında konuk ekip, Aatif Chahechouhe ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Fredy beraberliği sağladı. 66. dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar takımının ikinci golünü attı. Maçın sonucunu belirleyen gol 70'te Bünyamin Balcı'dan geldi.
Ligde 8 maç sonra (7 beraberlik, 1 yenilgi) kazanan Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 puanla 19. sırada kaldı.