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Spor

Antalyaspor, 8 maç sonra kazandı

Ligde 8 maç sonra (7 beraberlik, 1 yenilgi) kazanan Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti

21 Mart 2021 15:38

Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport-Tav Antalyaspor 8 maç sonra 3 puan aldı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında konuk ekip, Aatif Chahechouhe ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fredy beraberliği sağladı. 66. dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar takımının ikinci golünü attı. Maçın sonucunu belirleyen gol 70'te Bünyamin Balcı'dan geldi.

Ligde 8 maç sonra (7 beraberlik, 1 yenilgi) kazanan Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 puanla 19. sırada kaldı.

 

 

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