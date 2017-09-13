Antalyaspor 4 eksikle çalıştı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un bu hafta deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti, sakatlıkları nedeniyle Deniz, Sandro, Salih ve Zeki çalışmaya katılmadı.

Kırmızı beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bugün Atilla Konuk Tesisleri\'nde çalıştı. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Salih, Deniz, Zeki ve Sandro, yer almadı. Antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar Kayserispor maçının taktik çalışmasını yaptı. Sınırlı alanda taktik maçla sona eren antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.

FOTOĞRAFLI