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Spor

Antalyaspor 3 puana 'merhaba' dedi

Karşılaşmayı Akdeniz ekibinin anlaşmaya vardığı teknik direktör Leonardo da tribünde izledi

26 Eylül 2017 01:06

Antalyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında evinde Osmanlıspor’u 3-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samuel Eto’o (pen.), Samir Nasri ve Maicon kaydetti.

Kırmızı-beyazlılar, istifa eden Rıza Çalımbay’ın boşalttığı teknik direktörlük koltuğunda bir maçlığına antrenörlerden David Badia’yla karşılaşmaya çıktı. Akdeniz ekibinin anlaşmaya varılan yeni hocası Leonardo ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ev sahibi, 5. dakikada Osmanlıspor’un savunmacılarından Andreas Maxsö’nün ceza sahasında topa elle etmesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda Kamerunlu golcü Samuel Eto’o hata yapmadı: 1-0.

41. dakikada Antalyaspor’un Fransız yıldızı Samir Nasri sahneye çıktı. Maicon’un pasında kendi zorladığı pozisyonda kaleciden seken topa çok klas bir vuruş yapan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, 76. dakikada Serdar Gürler’in yerde kaldığı pozisyonda faulü yapan Yekta Kurtuluş’a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi ve Antalyaspor 10 kişi kaldı.

82. dakikada Eto’o Menez’in pasında yüzde 99’luk gol pozisyonundan yararlanamazken, 3 dakika sonra 85’te ters kanattan gelişen benzeri bir pozisyonda Sakıb Aytaç’ın pasında Maicon hata yapmadı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

Ligin 6. haftasının sonunda 5 mağlubiyet 1 beraberlik alan Osmanlıspor, bu sonuçla birlikte en yakın rakibi olan Gençlerbirliği'nin 3 puan gerisinde (1 puan) son sırada yer aldı.

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