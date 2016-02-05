Son yenilgisini Beşiktaş'tan alan Fenerbahçe'yi 131 gün sonra Antalya devirdi: 4-2

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Arena'daki karşılaşmada Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Antalyaspor'un gollerini 40. dakikada Samuel Eto'o , 54. dakikada Danilo, 56. dakikada Jean Makoun ve uzatma dakikalarında Sakıp Aytaç attı. Fenerbahçe'nin golleri, 85. dakikada Bruno Alves'ten ve uzatma dakikalarında Robin Van Persie'den (p) geldi.
Fenerbahçe ligde son yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında almıştı.
ANTALYASPOR: Fornezzi, Inkoom, Celutska, Sakıb, Motta, Zeki, Makoun, Mbilla, Danilo, Serdar Özkan, Eto'o
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Alves, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Nani, Markovic, Fernandao