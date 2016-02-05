T24 LogoT24 Logo
Spor

Son yenilgisini Beşiktaş'tan alan Fenerbahçe'yi 131 gün sonra Antalya devirdi: 4-2

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunu elinde bulunduran Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

05 Şubat 2016 23:29

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Arena'daki karşılaşmada Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Antalyaspor'un gollerini 40. dakikada Samuel Eto'o , 54. dakikada Danilo, 56. dakikada Jean Makoun ve uzatma dakikalarında Sakıp Aytaç attı.  Fenerbahçe'nin golleri,  85. dakikada Bruno Alves'ten ve uzatma dakikalarında Robin Van Persie'den (p) geldi.

Fenerbahçe ligde son yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında almıştı.

ANTALYASPOR: Fornezzi, Inkoom, Celutska, Sakıb, Motta, Zeki, Makoun, Mbilla, Danilo, Serdar Özkan, Eto'o

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Alves, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Nani, Markovic, Fernandao 

ETİKETLER

antalyafenerhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24