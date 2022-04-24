Antalyaspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu)

Süper Lig'de Nuri Şahin'in gelişinin ardından gösterdiği performansla dikkat çeken Antalyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta eşitliği bozan taraf Kayserispor oldu. 52. dakikada Attamah'ın golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Antalyaspor'un yanıtı gecikmedi. Dört dakika sonra Haji Wright şık bir golle skoru eşitledi. 1-1 sonrası iki takım da öne geçme fırsatları yakalamasına karşın, eşitlik bozulmadı ve taraflar birer puana razı oldu.

Antalyaspor'un 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Buna karşın, Kırmızı Beyazlılar'ın yenilgisizlik serisi 12 maça çıktı. Nuri Şahin'in öğrencileri puanını 51 yaptı. Üst üste üçüncü maçında da galip gelemeyen Kayserispor ise puanını 43'e çıkardı.