Antalyaspor - Osmanlıspor: 3-0

Ev sahibi takımın başında Altyapı Gelişim Direktörü David Badia Ceouıer çıktı

Antalyaspor\'un anlaştığı Brezilyalı teknik adam Leonardo maçı tribünden izledi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) FOTOĞRAFLI

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ekrem Kan (xx), Erdem Bayık (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xxx)- Diego Angelo (xx), Sakıb Aytaç (xx), Djourou (xx), Celustka (xx), Wıllıam (xx), Charles (xx)(Dk. 68. Yekta x), Samir Nasri (xxx), Maicon (xxx), El Kabir (xx)(Dk.74. Menez xx), Eto\'o (xxx)(Dk.90.Harun)

OSMANLISPOR: Zydrunas (xx)- Vrsajeviç (xx), Andreas (xx), Numan (xx), Anıl (xx), Raheem (xx), Musa (xx)(Dk.63. Özer Hurmacı xx), Serdar (xx), Josue (xx), Aminu (xx)(Dk. 46. Regattın xx), Doukara (xx)(Dk. 74 Cikalleshı)

GOLLER: Dk.5 Eto\'o (Penaltıdan), Dk.41 Samir Nasri, Dk. 85 Maicon (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Sakıp Aytaç, Djourou (Antalyaspor), Vrsajeviç, Doukara, Raheem (Osmanlıspor),

Süper Lig\'in 6\'ncı hafta kapanış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Osmanlıspor\'u 3 - 0 mağlup etti.

Antalyaspor\'da alınan kötü sonuçlardan dolayı geçen hafta Rıza Çalımbay\'ın görevine son verilirken, bu akşam takımın başında Altyapı Gelişim Direktörü David Badia Ceouıer çıktı. Antalyaspor\'un anlaştığı Brezilyalı teknik adam Leonardo da maçı tribünden Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile izledi. Antalyaspor\'un yarın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Leonardo maç öncesinde tribünlerin fotoğraflarını çekti.

Kırmızı beyazlı takımda oyuna ikinci yarıda Charles\'in yerine dahil olan Serdar Kurtuluş, oyunda kaldığı 8 dakika içerisinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yeni transfer Menez ilk kez ikinci yarıda forma şansı buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada Celustka\'nın sağ kanattan yaptığı ortada Andreas ceza alanı içinde topa eliyle müdahale etti ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto\'o, kaleci Zydrunas ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

20\'nci dakikada, Musa\'nın pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Vrsajevic, ceza alanı sağ çaprazında topu göğsüyle indirdikten sonra sağ ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak arka direkten auta gitti.

22\'nci dakikada ceza yayı gerisinde rakibinden sıyrılan Josue topu Doukara\'ya aktardı. Ceza alanı hemen içinden sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruş yapan Doukara\'nın şutu kaleci Ferhat\'ın üzerine gitti.

29\'uncu dakikada El Kabir\'in ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Zydrunas\'un kollarında kaldı.

41\'inci dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Samir Nasri, sıfıra indiği anda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen top bir kez daha Samir Nasri\'nin önüne düştü. Tecrübeli futbolcu, kalecinin önde olduğunu çok iyi gördü ve aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

İlk yarı Antalyaspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile kapandı.

59\'uncu dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa çok iyi hareketlenen Serdar ceza alanı içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ancak, kaleci Ferhat gole izin vermedi.

76\'ncı dakikada sağ çaprazda Serdar\'ın koşu yolunu engellediği gerekçesiyle Yekta, hakem Mete Kalkavan\'dan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

83\'üncü dakikada Samir Nasri\'nin güzel pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Menez, topu altıpas içine hareketlenen Eto\'o\'ya aktardı. Ancak, Eto\'o müsait durumda topu ağlara gönderemedi.

85\'inci dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Menez, topu arkadan bindiren Sakıb Aytaç\'a aktardı. Sakıb Aytaç da meşin yuvarlağı kale sahası önüne doğru hareketlenen Maicon\'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ ayağıyla yaptığı güzel vuruş ağlara gitti: 3-0.

Maçı Antalyaspor 3-0 kazandı.