Antalyaspor - Göztepe: 1-0

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xx), Salih Dursun (xx), Diego (xx), Celustka (xx), Chico (xx), Hakan Özmert (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk. 85 Vainquer xx), Maicon (xx), Serdar Özkan (xx) (Dk. 62 Barrada x), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk. 74 Drole xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Tayfur (xx), Kadu(xx), Reis (xx), Berkan (xx), Alpaslan (xx) (Dk. 79 Cikalleshi xx), Borges (xx), Castro (xx), Halil (xx) (Dk. 79 Gouffran xx), Yasin Öztekin (xx) (Dk. 86 Samed xx), Jarome (xx)

GOLLER: Dk. 20 Serdar Özkan (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik (Antalyaspor) - Reis (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Antalyaspor, Göztepe\'yi 1-0 yendi.

Antalyasporlu futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle seremoniye engelli çocuklarla çıktı.

5\'inci dakikada Antalyaspor\'dan Hakan Özmert\'in köşe vuruşunda altıpas çizgisinde topla buluşan Salih Dursun\'un kafa vuruşunu Göztepe kalecisi Beto kornere çeldi.

15\'inci dakikada Göztepe\'nin sol kanattan atağında Berkan Emir\'in ceza sahasına ortasına Jerome\'un kafa vuruşu sonrası top direğe yakın mesafeden oyun alanı dışına çıktı.

20\'nci dakikada Antalyaspor\'un sol kanattan atağında Celustka\'nın pasıyla ceza sahasının dışından topla buluşan Serdar Özkan\'un sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31\'inci dakikada ceza sahası yayında Maicon, kontra atağa çıkmak isterken Halil Akbunar\'a faul yaptı. Ceza yayı dışından Yasin\'in kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor kalecisi Boffin sol tarafına gelen topu tutmayı başardı.

37\'nci dakikada Göztepe atağında Jerome\'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor\'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49\'uncu dakikada Göztepe atağında topla ilerleyen Castro\'nun ceza sahası dışından şutunda top kalenin solundan az farkla oyun alanı dışına çıktı.

55\'inci dakikada Berkan Emir\'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde Jerome\'un kafa vuruşu kale direğinin üstünden az farkla oyun alanı dışına gitti.

61\'inci dakikada Göztepe\'nin sol kanattan atağından Castro ile paslaşan Yasin\'in ceza sahasında Antalyaspor savunmasını geçerek çektiği şutu Boffin kornere çeldi.

84\'üncü dakikada Antalyaspor\'un kontra atağında Hakan\'ın ara pasıyla topla buluşup ceza giren Drole\'nin şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Antalyaspor, Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti.

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