Antalyaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Hakan Yemişken (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Nazım Sangare (xx)(Dk.73 Aydın Karabulut x), Celustka (xx), Chico (xx), Sakıb Aytaç (xx), Charles (xx), Yekta Kurtuluş (xx), Vainqueur (xx)(Dk.60 Emre Güral x), Maicon (xx), El Kabir (xx), Deniz Kadah (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx)- Ahmet Oğuz (xx), Palitsevich (xx), N\'Diaye (xx), Murat Duruer (xx), Scekic (xx), Guidileye (xx), Zeki Yavru (xx)(Dk.77 Ahmet İlhan x), Jailton (xxx)(Dk.87 Vedat), Manu (xx), Skuletic (xx)(Dk.68 Issah x)

GOLLER: Dk.58 Jailton (Gençlerbirliği), Dk.88 (PEN)Deniz Kadah (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Yekta Kurtuluş, Celustka (Antalyaspor), N\'Diaye, Ahmet Oğuz, Jailton (Gençlerbirliği)

SÜPER Lig\'in 15. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

Her iki takım futbolcuları sahaya TFF\'nin yaptırdığı ve üzerinde \'Kudüs Kırmızı Çizgimizdir\' yazılı pankartla çıktı.

18. dakikada Scekic\'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Jailton, son çizgiden orta yaptı ancak araya giren Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Jailton\'un yerden pasıyla ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Zeki\'nin gelişine çektiği şut Sakıb Aytaç\'tan döndü.

24. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisi sol çaprazda buluşan El Kabir\'in gelişine şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren El Kabir\'in yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Yekta Kurtuluş kullandı. Bu futbolcunun ortasında ön direkte topla buluşan Deniz Kadah\'ın kafa vuruşu kaleci Hopf\'ta kaldı.

40. dakikada Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Charles, pasını El Kabir\'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde El Kabir\'in gelişine vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf\'un ellerinde kaldı.

İlk yarı 0-0 kapandı.

58. dakikada Gençlerbirliği, Jailton\'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Nazim Sangare\'den topu kapan Manu, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Jailton\'a gönderdi. Jailton\'un gelişine çektiği şut Antalyaspor ağları ile buluştu: 0-1.

72. dakikada Charles\'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan El Kabir\'in şutu kaleci Hopf\'ta kaldı.

88. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Guidileye, ceza alanı içinde topa eliyle müdahale etti. Hakem Alper Ulusoy\'un tereddütsüz verdiği penaltıyı Deniz Kadah kullandı. Deniz, topu kaleci Hopf\'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın 5 dakikalık uzatma süresinde takımlar karşılıklı olarak önemli pozisyonlara girmesine rağmen skorda değişiklik olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

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