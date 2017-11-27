Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-1

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Erdem Bayık (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Celustka (xx), Chico (xx), Diego (xx), Sakıb (xx) (Dk. 88 Aydın), Vainqueur (xx) (Dk. 81 El Kabir), Charles (xx), Maicon (xx) (Dk. 71 Emre Güral x), Samir Nasri (xx), Deniz Kadah (xx), Samuel Eto\'o (xx)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xxx)- Şener (xxx), Skrtel (xxx), Neustadter (xxx), İsmail Köybaşı (xxx), Mehmet Topal (xxx), Josef de Souza (xxx), Dirar (xx) (Dk. 88 Alper Potuk), Aatif Chahechouhe (xx) (Dk. 67 Soldado ) (Dk. 76 Valbuena x), Giuliano (xxx), Janssen (xxx)

GOL: Dk. 45 Giuliano (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Charles (Antalyaspor) - Josef de Souza, Janssen (Fenerbahçe)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor\'u 1-0 yendi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular sahaya Öğretmenler Günü dolayısyla “Öğretmenler Günü\'nüz Kutlu Olsun\' yazılı pankartla çıktı.

4\'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen İsmail Köybaşı ceza sahası içindeki takım arkadaşı Janssen\'e pasını gönderdi. Ceza sahası içi penaltı noktasının hemen arkasında Janssen kaleye şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

13\'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içi sol çaprazda savunmadan seken topla buluşan Sakıb, kaleye şut çekti. Ancak, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.

24\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Dirar\'ın kısa pasını ceza sahası dışındaki Aatif Chahechouhe ile buluşturdu. Ceza sahası içine topla giren Aatif Chahechouhe\'in kaleye çektiği şutu kaleci Ferhat Kaplan tokatlayarak uzaklaştırdı.

34\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Samir Nasri\'nin kısa pasıyla topla buluşan Samuel Eto\'o ceza sahası içinde altıpasın hemen solundan topu kaleye gönderdi. Zayıf giden topu kaleci Volkan Demirel rahatlıkla kontrol etti.

40\'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta Giuliano\'nun kısa pasında topla buluşan Aatif Chahechouhe, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Ancak sert giden top yan ağlarda kaldı.

45\'inci dakikada ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Janssen, meşin yuvarlağı ceza sahası içine giren Giuliano\'ya aktardı. Topla buluşan Giuliano altıpasın sağ çaprazından kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 0-1.

45+1\'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine atılan ortayla buluşan Samuel Eto\'o\'nun vuruşu karambolde oyuncuların arasında kaldı. Topu kontrol eden Deniz Kadah vuruşunu yaptı, ancak top Skrtel\'den geri döndü. Savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan topu bu kez sağ kanatta Maicon kontrol etti. Ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti ancak kaleci Volkan bu pozisyonda başarılıydı.

İlk yarı Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Maicon\'ın pasıyla topla buluşan Samuel Eto\'o ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Samuel Eto\'o vuruşunu yaptı. Top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

56\'ncı dakikada Antalyaspor, Samir Nasri ile sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza alanına yapılan ortada Volkan Demirel topu ön direkte kontrol etti.

57\'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İsmail Köybaşı ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dirar kaleye şutunu çekti. Top kaleci Ferhat\'ta kaldı.

75\'inci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Samir Nasri ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Topu kaleci Volkan Demirel yatarak kontrol etti.

79\'uncu dakikada Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Giuliano kısa pasını sol kanatta koşu yapan Valbuena\'ya gönderdi. Ceza sahası içine topla giren Valbuena kaleye vuruşunu çekti. Ancak top savunma oyuncularından geri döndü.

Maçı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI