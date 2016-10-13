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Antalya'nın en büyük AVM'sine kayyım atandı

Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Antalya'nın en büyük AVM'si Markantalya ve MLC Döner Gıda Et ve Et Ürünleri Restoran'a kayyım atanmasına karar verdi

13 Ekim 2016 22:53

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Antalya'daki en büyük alışveriş merkezi MarkAntalya'yı da bünyesinde barındıran MLC Döner Gıda Et ve Et Ürünleri Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne kayyım atanmasını talep etti.

Savcılığın talebini değerlendiren Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin kapsam ve faaliyet alanlarını dikkate alınarak, 674 sayılı KHK'nın 19/2 ve CMK'nın 133/1 maddeleri gereğince, TMSF yönetim organlarının tüm yetkilerini kullanmak üzere şirketlere kayyım olarak atanmasına karar verdi.

Kadıahmetoğulları AŞ'nin sahiplerinden iş adamı Hilmi Ünal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ifade edildi.

 

 

 

 

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