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Antalya'nın doğusu için şiddetli yağış uyarısı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yarın öğle saatlerinde başlayacak olan ve cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışın, doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi

10 Ocak 2018 18:42

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yarın öğle saatlerinde başlayacak olan ve cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışın, doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.
Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, perşembe günü Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Toplamda metrekareye 80-120 kg yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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