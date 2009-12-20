Antalya'nın çabası yetmedi: 78-72

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 78-72 yendi. Maçın bitimine 33 saniye kala farkı 3 saıya indiriren Antalya Büyükşehir'in çabası yetmedi.



Galatasaray Cafe Crown'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3. dakikada 7-2 öne geçti. Jasaitis ile üst üste bulduğu basketlerle oyunu dengelemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, 7. dakikada Evren'in 3 sayılık basketiyle skoru 14-12 olarak lehine çevirdi. Sert savunmasıyla rakibinin sayı bulmasını engelleyen Galatasaray Cafe Crown, hücumda Rancik ve Jasaitis ile etkili bir performans ortaya koyarak, ilk periyotu 25-12 üstün geçti.



Etkili oyununu ikinci periyota da taşıyan sarı-kırmızılı takım, pota altında uzun oyuncularını iyi kullanarak, 17. dakikada farkı 19 sayıya (39-20) çıkardı. Galatasaray Cafe Crown'un sert savunması nedeniyle pota altında girmekte zorlanan konuk takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı 43-30 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına daha iyi başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman önemli açıklar veren Galatasaray Cafe Crown savunması karşısında pota altında skor üreterek, 26. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın ilk yarısında gösterdiği performanstan biraz uzakta kalan sarı-kırmızılı takım, yine de rakibinin fazla sayı bulmasını engelleyerek, son periyota 55-46 girmeyi bildi.



Son periyota Rancik ve Wilkinson'un etkili mücadelesiyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 36. dakikaya 64-54 önde girdi. Savunmadaki aksaklıkları devam eden sarı-kırmızılı takım, Greene'nin skorer oyununu engelleyemeyince 37. dakikada fark 5 sayıya (64-59) kadar indi. Ev sahibi takım, son dakikaya 73-67 önde girerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, bitime 53. saniye kala Caner'in 3 sayılık basketiyle farkı 3 sayıya (73-70) indirdi. Ancak sarı-kırmızılı takım, bitime 33 saniye kala Washington'dan gelen 3 sayılık basketle rahatladı ve karşılaşmadan 78-72 galip ayrıldı.



Öte yandan bu karşılaşmayla Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun sarı-kırmızılı takıma verdiği 2 maçlık seyircisiz oynama cezası da sona erdi.



Salon: Ahmet Cömert



Hakemler: Engin Kennerman xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx, Erman Erdemli xxx



Galatasaray Cafe Crown: Can xx 7, Evren xx 6, Jasaitis xxx 19, Wilkinson xxx 11, Rancik xxx 17, Washington xx 7, Fatih x 4, Murat x 7, Caner x



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Thompson xx 14, Greene xxx 19, Jackson xx 12, Oktay xx 7, Umut x 7, Femerling xx 8, Caner x 5, Hakan x, Serkan



1. Periyot: 25-12

Devre: 43-30 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 55-46



5 faulle çıkan: 33.54 Can (Galatasaray Cafe Crown)

