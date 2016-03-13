"Antalya'nın batısında tarım durma noktasına geldi"

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, son birkaç yıldır tarım ürünlerinin ihracatında yaşanan sıkıntılara, uçak krizinin de eklenmesiyle Antalya'nın batısındaki Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta tarımın durma noktasına geldiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Günay, Kumluca Hali'ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, oda olarak hizmet verdikleri Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin en önemli ekonomik girdisini, tarım ürünleri olarak narenciye ve örtü altı sera üretiminin sağladığını, bölgede tarımsal üretimden elde edilen gelirin, turizmden elde edilenden çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki komşu ülkelerin yaşadığı sıkıntıların ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Günay, pazarlamada yaşanan bu sıkıntıların üzerine Rusya ile yaşanan uçak krizinin de üretiminin büyük kısmını Rusya'ya ihraç eden bölgede hayatı durma noktasına getirdiğini ileri sürdü.

Günay şunları söyledi:

"Şu anda kış sezonunda olmamız nedeniyle üretim düşük ve fiyatlar nispeten yüksek. Havanın ısınması ve üretimin artmasıyla, sezon sonunda ve önümüzdeki üretim sezonunda çiftçilerimizi ve tarım sektörünü çok büyük sıkıntılar bekliyor. Çiftçilerimiz üretim sezonu boyunca tarımsal krediler kullanmakta buna ek olarak çalıştıkları komisyoncu firmalardan sezon öncesi nakit para alıp, karşılığını ürün olarak ödemekteler. Komisyoncularımız tüccar ile çiftçi arasında bir garantör görevi görüyor. Ayrıca ihracatçılar, tüccarlar, komisyoncular, zirai ilaç firmaları, danışmanlık firmaları, fide üretim tesisleri, tohum firmaları, hırdavat ve sera malzemeleri satan iş yerleri ve diğer paydaşlarla beraber düşünüldüğünde tarım sektöründen kazanç sağlayan büyük bir ekonomiyi konuşuyoruz. Ürünlerin pazar bulamayıp satılamaması bölgemizde bir domino etkisi yaratarak ihracatçıdan çiftçi ailelerimize kadar sektörün tüm bileşenlerini sıkıntıya sokacaktır."

Elde edilen tarımsal gelirin büyük çoğunluğunu ihracattan sağlayan bölgenin yeni pazarlara bir an önce kavuşmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Günay, bu konuda özellikle yeni gümrük anlaşmaları ve hava kargonun teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Günay, bölgede yetişen ürünlerin şu anda yalnızca karayolu ile taşınabildiğini, bunun da raf ömrü sınırlı olan yaş sebze ve meyvenin pazar payını kısıtladığını belirterek, "Halihazırda ihracat yaptığımız ülkeler Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve azda olsa Almanya, İsrail, Beyaz Rusya ve Gürcistan. Pazar payımızı artırmak ve ürettiğimiz kaliteli ürünleri daha iyi bir fiyata satmak için mutlaka daha uzakta bulunan canlı ve lüks pazarlara ulaşabilmemiz gereklidir. Bugün dünyanın büyük ekonomiye sahip ülkelerine baktığımızda hepsinin havayolu taşımacılığını aktif olarak kullandığını görüyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde üretimin artması ile birlikte çiftçileri ve tüm tarım sektörünü bekleyen sıkıntılar için hükümetin bir an önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini savunan Günay, "Çiftçilerimizin ve sektör paydaşlarının kullandığı krediler için ödeme kolaylıkları sağlanmalı. Asgari ücret uygulaması ile birlikte artan tarım sigortalılarının primleri artıştan önceki haline döndürülmeli. Tarım sektörü içerisinde bulunan tüm paydaşların vergi ve prim ödemelerinde taksitlendirme ve faiz indirimi yapılmalı. Üreticiden alınan yüzde 2 stopaj kaldırılmalı. Turizmde olduğu gibi özellikle örtü altı üretimi kapsayan bir tarım sektörü destek paketi bekliyoruz" dedi.