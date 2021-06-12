Antalyalı turizmciler Rusya'dan iyi haber bekliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleriyle 2020 yılında 3,5 milyon turist ağırlayan Antalya, bu yıl 40 ülkeden 7 milyon turist bekliyor. Turizmcinin gözü ise Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasında. Sektör temsilcileri, gelecek hafta Rusya'dan iyi bir haber gelmesini umuyor.

Turizm kenti Antalya, Koronavirüs tedbirleriyle geçirdiği 2020 yaz sezonunda 3,5 milyon turist ağırladı. Güvenli turizm sertifikası kapsamında hizmet veren turizm sektörü, yeni sezona, çalışanların büyük kısmının aşılanmasıyla giriyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 899 konaklama tesisine sahip Antalya'da, 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü bulunuyor. Türkiye genelindeki 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sinin bulunduğu Antalya'da, tesisler sürekli olarak bağımsız akredite kuruluşlar tarafından denetleniyor.

7 milyon turist beklentisi

Koronavirüs önlemleriyle başlayan 2021 yılı sezonu için turizmci, önümüzdeki hafta Rusya'dan uçuşlarla ilgili kısıtlamanın kaldırılması yönünde gelecek kararı bekliyor. Tüm hazırlıkları yapan turizmcinin bu yıl beklentisi ise geçen yılın 2 katı turisti ağırlamak.

Fiyatlarla ilgili devam eden kampanyalarının olduğunu söyleyen ve özellikle Kurban Bayramı ile ilgili iç pazardan yoğun talep geldiğini kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Aşılamayla birlikte Türk misafirlerden yoğun talep alıyoruz. Kurban Bayramı için özellikle ilgi var. Koronavirüs'ten kurtulursak kongre ve spor turizmi gibi alanlarda yine hareketlilik yaşayacağız" diye konuştu.

40 ülkeden turist beklentisi

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da, turizm sezonuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Gidişatın olumlu olduğunu belirten Yavuz, 1 Haziran itibari ile önemli hamle yapılarak PCR test zorunluluğu ile kapıların sağlıklı turiste açıldığını söyledi.

Sezonun ekim sonuna kadar uzayacağını tahmin ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu: "Ocak ayından bu yana 850 bin turist geldi Antalya'ya. Turizm hareketliliği devam ediyor. Doğu Avrupa'dan ciddi hareketlilik bekliyoruz. Rusya'nın durumuyla ilgili konu netleşirse bunlar bizim zaten ana pazarımız. Antalya'ya 40 ülkeden tatilcinin gelmesini bekliyoruz. Bu yıl Türkiye geneline 17-18 milyon, Antalya'ya ise 7-8 milyon civarı turist bekliyoruz."

Antalya'daki turistik tesislerin tamamında lobiden odalara, ortak kullanım alanlarından restoranlara kadar tüm alanlar sık sık dezenfekte edilip denetleniyor. Açık büfe restoranlarda ise artık misafirler yiyecekle temas etmeyip istedikleri menüyü servis şeflerinden teslim alıyor. (DHA)