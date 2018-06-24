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Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (3)

OY SONRASI PİKNİK KEYFİ Antalya'da oyunu erken kullanan kent sakinleri, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı

24 Haziran 2018 18:42

OY SONRASI PİKNİK KEYFİ
Antalya\'da oyunu erken kullanan kent sakinleri, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Küçük Çaltıcak Piknik Alanı\'nı tıklım tıklım dolduran Antalyalılar, mangal yaktı. Çocuklar deniz kenarında eğlenirken, anne ve babalar mangallık etleri hazırlayıp masayı kurdu.
Piknik yapabilmek için ailecek erken saatte oylarını kullandıklarını söyleyen Zeki Şahin, \"Eşim, torunlarım, kızım ve damadımla pikniğe geldim. Saat 08.00\'de oyumuzu kullandık. Şimdi dinlenmek, yemek zamanı\" dedi. Leyla Şahin ise oyunu kullandığını, köfteleri hazırladığını söyleyerek seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi. Ailesiyle piknik keyfi yapan bir diğer kent sakini Abdurrahman Özdemir, mangal nöbeti tuttu. Mangalı yakan ve etleri pişiren Özdemir, pişirdiği etleri ailesine taşıdı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

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