Antalyalı gençlerden Mehmetçik'e dua

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarındaki üyeler ile üniversiteli öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere cuma namazı sonrası dua etti.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan cami önünde, cuma namazı sonrası toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek için dua etti. Ardından basın açıklamasının yapıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi\'nce organize edilen etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı. Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Başkan Yardımcısı Furkan Beyazıt, harekatın amacının, yerel halk üzerinde antidemokratik olarak silah gücüyle baskı kuran terör örgütü PKK/YPG yönetimini bertaraf etmek olduğunu söyledi. Türkiye\'nin \'Fırat Kalkanı Harekatı\' bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab\'da oluşturduğu güvenli ortamın ardından edindiği tecrübesini Afrin bölgesine aktardığını kaydeden Beyazıt, bölgedeki yerel halkın harekata destek verdiğine dikkat çekti. \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhindekilere tepki gösteren Beyazıt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Afrin\'de işimizin olmadığını düşünenler, batının tepkisinden korkanlar şunu bilmelidir ki eski Türkiye artık yok. Kendi geleceğini kendisi tayin eden, karar alırken batının onayını değil milletinin onayını alan büyük ve güçlü Türkiye var. Sınırlarını tehdit eden kim olursa olsun dünyayı onlara dar edecek güçlü bir Türkiye var. Ordumuzun Afrin\'de YPG/PYD gibi türevlerinin alfabede harf bırakmadığı terör örgütlerine karşı kendi sınırlarımız ve orada yaşayan masum halkı koruma adına yürütmüş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Ordumuzun \'Zeytin Dalı Operasyonu\'ndan sağ salim dönmesini yüce Allah\'tan niyaz ediyoruz.\"

Açıklamanın ardından şehitler için dua eden grup, slogan atarak dağıldı.



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