Antalyalı esnaftan, Afrin'e keçi boynuzu pekmezi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da faaliyet gösteren bir pekmez firması, Afrin\'de teröristlerle mücadele eden askerler için 2 bin 700 kavanoz keçiboynuzu pekmezini İskenderun\'daki Akçay Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası\'na teslim etti.

Antalya Konserve Pekmez Gıda Marka Taç Pekmez sahibi Hilmi Kocademir, amacının Afrin\'de mücadele eden askerlerin yanında olduğunu hissettirmek olduğunu belirterek, pekmezlerin askerlere ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Yağmur, çamur, dağ, tepe demeden teröristlerle mücadele eden askerlere keçiboynuzu pekmezi göndermek istediklerini aktaran Kocademir, \"Amacım bir vatandaş olarak ordumuzun yanında olduğumu göstermekti. Oradaki yiğitler bu pekmezleri yiyerek, enerji ve güç kazansın. Düşmanla daha iyi mücadele etsin. Esnaf arkadaşlarımın gönüllerinden ne kopuyorsa, Afrin\'e göndermelerini istiyorum. Devletimiz askerlerimizin her ihtiyacını karşılıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Fakat bizler vatandaşlar olarak ordumuzun arkasında olduğumuzu göstermeliyiz\" diye konuştu.

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