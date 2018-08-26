Antalyalı döner ustaları yaz boyunca 10 kilo veriyor

Antalya'da yazın hava sıcaklığından en çok etkilenen meslek gruplarından biri de döner ustaları. Döner ocağı başında sıcaklığın iki katına çıktığını belirten deneyimli ustalar, yaz boyunca yaklaşık 10 kilo veriyor.

15 yıllık döner ustası Celal Baran (34), yüksek sıcaklık altında çalıştığı için günde 3 kez elbise değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Usta Baran, günde yaklaşık 10 saat çalıştığını belirterek, "Terimi silmek için günde 5 paket peçete bitiriyorum. Çok fazla sıvı kaybettiğim için 5-6 litre su içiyorum. Yaz boyunca 8 ila 10 kilo veriyorum. Her şeye rağmen işimi severek yapıyorum. Bu işi sevmeyen yapamaz" diye konuştu.

Hava sıcaklığının döner ocağı başında iki katına çıktığını kaydeden 32 yıllık döner ustası Ali Çetin (45), "Sıcaklarda çalışmak çok zor. Hava 40 derece ise döner ocağı başında 80 dereceye ulaşıyor" dedi.

Yüksek sıcaklıklardan dolayı vücudunda zaman zaman yanıklar oluştuğunu kaydeden 10 yıllık döner ustası Harun Ağaç (31) ise "Serin ortamda çalışanlara göre yıpranma payımız daha fazla. Yorgunluğum iki katına çıkıyor. Korunmak için ıslak havlu kullanmama rağmen vücudumda yanıklar oluşuyor" dedi.