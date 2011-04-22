-ANTALYA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ANTALYA (A.A) - 22.04.2011 - Antalya'daki NATO'ya ait akaryakıt boru hattında meydana gelen yangın söndürüldü. Kepez ilçesi Ünsal mahallesindeki NATO akaryakıt boru hattındaki patlamadan sonra yaklaşık 250 metrelik alana yayılan yangın ve alevler, itfaiye ve iş makinelerinin yoğun çalışmasıyla tamamen söndürüldü. İtfaiye araçları borunun delindiği ve yangının çıktığı bölgeye su sıkmaya devam ederken, iş makineleri de bölgeyi toprakla kapatarak, soğutma çalışmaları yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yeni yangın çıkma ihtimaline karşı ormanlık alanda çevreleme çalışması yürütüyor. NATO Boru Hattı görevlilerinin de bölgeye gelerek sızıntının olduğu bölgedeki boruyu her iki yanından kelepçeleyerek sızıntıyı önleme çalışması başlattıkları bildirildi. Sızıntının tamamen önlenmesiyle bölgede yeni yangın riskinin ortadan kalkacağı kaydedildi. -ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI- Bu arada, bölgede izinsiz sondaj çalışması yaptıkları bildirilen üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorgulanmalarına başlandığı ifade edildi.