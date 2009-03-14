Antalya'dan önemli galibiyet



Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 1-0 mağlup ederel puanını 26'ya yükseltti.



Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı.



İkinci yarıda Mahmut'un kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Antalyaspor, altın değerinde bir 3 puan kazandı.



Seyircisi önünde oynadığı maçı kazanarak düşmek hattından kurtulmak isteyen Antalyaspor, karşılaşmaya hızlı başladı.



21. dakikada Zitouni'nin ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan ev sahibi ekip, Pacome'nin penaltı vuruşunu kaleci Behram'a nişanlamasıyla bu fırsattan yararlanamadı.



Kalan sürede başka gol olmayınca ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha etkili bir oyun sergileyen Antalyaspor,

58. dakikada Mahmut Tekdemir'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



Maç sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 26'ya yükseltti. Konuk ekip ise, 25 puanda kaldı.



ANTALYASPOR: 1 - İSTANBUL BB: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer, Muharrem Yıldız, Neşet Merdin

Antalyaspor: Ömer, Yalçın, Şenol, Uğur, Orhan, Sedat, Ertuğrul, Fatih Ceylan, Ali Zitouni, Sergey Pacome, Tita

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Efe, Okan, İskender, Kerim, Adriano, Mahmut, Cesario, Erman, Serhat, Gökhan

Gol: Dk. 58 Mahmut (KK) (İstanbul BB)

Sarı kartlar: Dk. 21 Serhat, Dk. 45 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Her iki takım da maça kontrollü başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Antalyaspor zaman zaman etkili olmaya çalıştı.



21. dakikada gelişen Antalyaspor atağında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanına topla giren Ali Zitouni, Serhat tarafından düşürülünce hakem Bünyamin Gezer penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Serhat da sarı kartla cezalandırıldı.



Penaltı atışını kullanan Sergey Pacome'nin kötü vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Behram'dan dönünce Antalyaspor mutlak bir golden oldu.



32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Antalyasporlu Fatih Ceylan, kaleci Behram'ın kalesini terk ettiğini görünce aşırtma bir vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



