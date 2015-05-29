Antalya'dan kâbus gibi haber: Tecavüz, işkence, gasp

Antalya'da evli ve 3 çocuk babası Oktay D., yılbaşı akşamı için kendisine bulduğu 2 seks işçisinden memnun olmayınca, aracılık yapan üniversite öğrencisi G.Ö.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. G.Ö.'nün, tehditlerinden korktuğu Oktay D.'ye 16 yaşında bir arkadaşını da götürdüğü, D.'nin bu kız çocuğuna da tecavüz ettiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Kozak’ın haberine göre, Antalya’da madeni yağ satışı yapan 39 yaşındaki Oktay D., geçen aralık ayında Burdur’dan gelirken otostop yapan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki G.Ö.’yü aracına alıp, Antalya’ya getirdi. Ailesi Antalya’da oturan G.Ö. ile yol boyu sohbet eden Oktay D., yılbaşı akşamı birlikte eğlenme teklifinde bulundu. Daha sonraki günlerde de telefonla görüşen G.Ö. ile Oktay D., yılbaşı gecesi için plan yaptı. Plana göre yılbaşı gecesi Oktay D.’nin evinde toplanılacak, gece için 2 de seks işçisi getirilecekti. Gecenin tüm masraflarını ise Oktay D. karşılayacaktı.

Yılbaşından önce Oktay D. eşi ve iki çocuğunu köye gönderdi. G.Ö. ise arkadaşı 21 yaşındaki H. Y.’yi de yanına alarak, Esra ve Sevim adlı iki seks işçisiyle birlikte Oktay D.’nin evine gitti. Evde Oktay D.’nin 16 yaşındaki oğlu B. ve ayakkabı imalatçısı arkadaşı 33 yaşındaki Mehmet Ç. de vardı.

Eve gelen kadınlardan memnun kalmayan Oktay D., iddiaya göre G.Ö.’ye silah zoruyla tecavüz etti. Arkadaşı Mehmet Ç.’ye de oral seks yaptırdı. Oktay D., G.Ö.’nün arkadaşı H.Y.’yi de dövüp soğuk su altında işkence yaptı. Yılbaşı gecesinin masrafı olarak G.Ö. ile H.Y.’den 2 bin lira isteyen Oktay D., "Bu parayı vermezseniz sizi öldürür, cesedinizi köpeğime yedirtirim" diyerek 2 genci korkuttu. Ertesi gün 2 gencin telefonlarını 500 liraya sattırıp parasını alan Oktay D., G.Ö.’ye "Bana kız bulacaksın" diyerek tehditte bulundu.

Bunun üzerine G.Ö., tiyatroya merakı olan kız arkadaşı 16 yaşındaki D.S.’yi, tiyatro gösterisi için oyuncu arandığı bahanesiyle görüşmeye çağırdı. Bu öneriyi kabul etmesi üzerine D.S.’nin bulunduğu adrese, Oktay D.’nin arkadaşı olan sanık İsmail Ö.’nün kullandığı otomobil gönderildi. Ardından D.S. bulunduğu adresten alınıp Oktay D.’nin evine götürüldü. Oktay D. eve getirilen D.S.’ye bir odada zorla oral seks yaptırdı, ardından kızı bıraktı.

2 kişi tutuklandı

D.S.’nin başından geçenleri annesi H.A.’ya anlatması üzerine durum polise bildirildi. Şikayet üzerine Oktay D., 16 yaşındaki oğlu B.D., Mehmet Ç., İsmail Ö., H.Y. ve G.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Oktay D. ile Mehmet Ç. tutuklanırken, İsmail Ö. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Sanıklar hakkında gece vakti yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, nitelikli cinsel saldırı, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma ve bulundurma gibi suçlardan Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Önceki gün görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Oktay D., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. G.Ö. ile otostopta tanıştığını belirten Oktay D., "Kendisine telefon numaramı verdim. Ertesi gün beni aradı. ’Yılbaşında toplanabiliriz. 2 de kadın getiririm’ gibi laflar etti. Oğlum B.’nin deri döküntüsü yapan ala hastalığı var. Bu hastalığa cinsel ilişkinin iyi geldiğini duymuştum. Bu nedenle diğer sanık Mehmet ve oğlum için iki kadının gelmesine izin verdim. G.Ö.’ye 800 lira verdim. Ben, ’Kadınlardan bir şey anlamadım. Bana yeni kadın bulun, kız getirin’ diye tehdit etmedim. Kimseyi zorla evimde tutmadım. Rehin almadım" diye konuştu.

Buna karşılık sanık Mehmet Ç. ile G.Ö.’nün evde uyuşturucu kullandığını ileri süren Oktay D., kadınlar için kendisinden 800 lira daha para istendiğini de söyledi. 800 lirayı kendilerinin ödemesi gerektiğini söyleyince telefonlarını kendilerinin sattığını ileri süren Oktay D., "Olayda bahsi geçen tabanca da benim değil, Mehmet Ç.’nindir. D.S.’ye de bunlarla arkadaşlık yapmamasını söyledim" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Ç. ise kendisinin suçsuz olduğunu belirterek, diğer sanık Oktay D.’yi suçladı. Yılbaşı akşamı Oktay D.’nin eşini köye gönderdiğini aktaran Mehmet Ç., "Evde Oktay’ın oğlu B. de vardı. Ancak B. bu olayların içinde yer almadı. Oktay yılbaşı gecesi gelen kadınlardan bir şey anlamadığını söyleyerek G.’den kız arkadaşını getirmesini istedi. ’Senin kız arkadaşların vardır. Bana kız bul’ demesi üzerine G., D.S.’yi çağırdı" dedi.

Avukatı duruşmaya katılmadığı için Oktay D.’nin oğlu B.D.’nin ifadesi alınamadı. Sanıklardan İsmail Ö.’nün yakalama kararının sürdürülmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.