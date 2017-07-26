Antalya'dan Beyrut'a ticaret köprüsü kurulacak

Antalya Ticaret Borsasının (ATB), kentin ticaret hacmini artırmak ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a iş gezisi düzenlediği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre ATB Başkanı Ali Çandır, "Üyelerimizin ticaret hacmini geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Beyrut'ta gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler de bunun altyapısını oluşturacak" ifadelerini kullandı.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü,

meclis üyeleri ve iş adamlarının katılımıyla yurt dışına gezi gerçekleştirildi.

Tarımsal ticaretin geliştirilmesi amacıyla Beyrut halini ziyaret eden heyet, özellikle yaş meyve sebze alanında iki ülke arasında ticaret köprüsünün kurulması için tüccarlarla görüşme yaptı.

Lübnan Tarım, Gıda, Ticaret Derneği Başkanı Arslan Sinno ile görüşen heyet, Beyrut Ticari Ateşesi Elie Reaidy'yi de ziyaret etti. Heyetler arası ikili görüşmelerde tıbbi aromatik bitkiler, hububat, yaş meyve ve sebze, canlı hayvan ticareti değerlendirildi.

Lübnan Tarım, Gıda, Ticaret Derneği Başkanı Sinno, Mersin ve Adana ile yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğunu, Antalya ile de ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Çandır, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Antalya'nın tarım ürünlerini Lübnan halkının beğenisine sunmak istediklerini vurgulayan Çandır, "Üyelerimizin ticaret hacmini geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Beyrut'ta gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler de bunun altyapısını oluşturacak" değerlendirmesinden bulundu.

Başkan Çandır, 13-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) davet ettikleri Lübnan'a 100 metrekare yer tahsisinde bulunabileceklerini ifade etti.