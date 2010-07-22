-ANTALYA'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Antalya, İzmir, Ankara ve Adana'daki bazı belediyelerin temizlik ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Haziran ayında 2'si belediye başkanı 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, Muratpaşa Belediyesi'nde görevli 3 kamu personeli, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Abdüllaziz Y'nin sahibi olduğu Antalya merkezli temizlik şirketinin girdiği bazı belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla geçen ay düzenlediği operasyonda, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 20'si kamu görevlisi 36 kişinin tutuklanmasının ardından soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde, savcılığın talimatıyla Muratpaşa Belediyesi temizlik işleri, fen ve zabıta müdürlüklerinde görevli A.M, E.B. ve H.B. gözaltına alınırken, bu kişiler, polisteki ifade işleminin ardından sağlık raporu alınarak serbest bırakıldı. Suçlamalarla ilgileri bulunduğu iddia edilen ve soruşturmaya tutuklama olmadan dahil edilecek kamu görevlileriyle ilgili ifadeye başvurulmak üzere gözaltı işlemlerinin devam edeceği öne sürüldü. ''Suç örgütü kurarak, ihaleye fesat karıştırmak'' ''rüşvet alıp vermek'' ile ''edimin ifasına fesat karıştırmak'' suçlamaları kapsamında 7 Haziranda Antalya merkezli başlatılan ''Kasırga'' adı verilen operasyon, 4 ildeki toplam 7 belediyenin ihalelerine yönelik genişletilmişti. Üç gün süren polisteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe'nin de aralarında yer aldığı 20 kamu görevlisi, ''İhaleye fesat karıştırmak'' ve ''rüşvet almak'', suç örgütü yöneticisi, üyesi ve örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 16 zanlı da ''Suç örgütü kurarak ihaleye fesat karıştırmak'', ''Edimin ifasına fesat karıştırmak'' ile ''Rüşvet vermek ve aracılık'' etmek suçlamalarıyla tutuklanmıştı.