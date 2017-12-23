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Antalya'daki restoran cinayetinde cenazeler alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 kişiden restoran sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş ve restoranda gıda mühendisi olarak çalışan, 30 yaşındaki Gizem Ege'nin cenazeleri

23 Aralık 2017 15:26

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesinde, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 kişiden restoran sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş ve restoranda gıda mühendisi olarak çalışan, 30 yaşındaki Gizem Ege\'nin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Saldırının ardından intihar eden 26 yaşındaki Sadam Korkmaz\'ın cenazesi de Şanlıurfa\'ya gönderildi.
Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak\'taki restorana, dün saat 10.30 sıralarında gelen Sadam Korkmaz, 2 gün önce işine son veren iş yeri sahibi Gani Kocabaş\'ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş\'ı da ateş ederek öldüren Korkmaz, ardından restoranın alt katına indi. Restoranda gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege ile bir süre boğuşan Korkmaz, etkisiz hale getirdiği kadını da tüfekle ateş ederek öldürdü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar etti.
3\'ÜNÜN CENAZESİ ALINDI
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderilen cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı. Gıda mühendisi Gizem Ege\'nin dün eşi Emin Ege ve kayınpederi Ali Rıza Ege tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınarak Uncalı Mezarlığı Morgu\'na getirilen cenazesi, toprağa verilmek üzere Balıkesir\'in Bandırma ilçesine gönderildi. Ege\'nin cenazesi yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Büyükşehir Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.
Restoran sahibi Gani Kocabaş ve Sadam Korkmaz\'ın cenazeleri de yakınları tarafından alındı. Gani Kocabaş\'ın cenazesi ise Aksu ilçesi Duman Gökçeler Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Korkmaz\'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'ya gönderildi.
Olayda yaşamını yitiren garson Şenol Öztaş\'ın cenazesi ise henüz Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınmadı.

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