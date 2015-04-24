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Antalya'daki parkın 'elektriğini' çalmışlar

Konyaaltı'nda bulunan Beach Park'ın elektrik tesisatının ana hatlarıyla birlikte çalındığı ortaya çıktı

24 Nisan 2015 21:36

Antalya’daki Konyaaltı Sahili’nde bulunan Beach Park’ın tüm elektrik tesisatının ana hatları ile birlikte hırsızlar tarafından çalındığı ortaya çıktı. Park, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, elektrik tesisatı çalınan parkın tadilatının 4 milyon liraya mal olacağı öğrenilirken, parkın yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması için tahsis talebinde bulunan Büyükşehir’in de bu gelişme üzerine geri adım attığı, tesisatın Milli Emlak bütçesinden karşılanması şartı ile anlaşmanın sağlanabileceği şartının sunulduğu belirtildi.

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antalyakonyaaltıbeach parkelektrikhırsızlık

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