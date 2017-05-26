Antalya'daki otogar arazisi 650 milyon liraya satılıyor

Taşınması gündemde olan Antalya Otogarı, ihale ile satışa çıkarıldı. Konut ve ticari alana uygun arazi için belirlenen tutar ise 645 milyon 950 bin lira. İhale tarihi ise 5 Haziran olarak belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Kübra Genç'in haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi bugün, Döşemaltı İlçesine taşınması gündemde olan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin alanını ihale ile satışa çıkardığını duyurdu.

Turizm, ticaret ve konut yatırım alanı olarak nitelendirilen arazinin toplam alanı 144 bin metrekare. Mevcut otogar arazisinin yanı sıra dahilinde bulunan akaryakıt istasyonunun da satışı gerçekleştirilecek.

Belediye kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak değerlendirilmesi amacıyla satışa çıkarılan arazi, Kepez ilçesinde yer alıyor. Expo alanı ile tramvay bağlantısı, anayolların kesişme noktasında 1.8 emsaldeki arazi imar durumu bakımından yüzde 70 ticari ve yüzde 30 konut alanı olarak geçiyor. Arazisi üzerinde kat sınırı da yok.

Taksitle ödenebilecek

Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 144 bin 523,87 metrekare yüzölçümlü otogar alanı 620 milyon 650 bin lira ve 4 bin 783,76 metrekare yüzölçümlü akaryakıt istasyon alanı ise 25 milyon 300 bin lira olmak üzere gayrimenkullerin toplam bedeli 645 milyon 950 bin lira olarak belirlendi.

İhale bedeli peşin olarak ya da yüzde 25'i peşin, kalanı ise bir yılda taksitler halinde ödenebilecek. KDV uygulanmayacak taksitli satışlarda kanuni faiz oranı geçerli kabul edilecek.

İhalesi 5 Haziran günü

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkan otogar arazisi ile akaryakıt istasyonun ihalesi 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 14.00 ve 14.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Karara itiraz edilmişti

Geçen yıl Ekim ayında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Antalya Otogarı arazisini ticari alana çeviren nazım ve uygulama imar planlarına CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya'nın da yer aldığı 4 itiraz gelmişti.

İtirazlardan 3'ü planlamanın iptali, diğeri ise idarenin ulaşımla ilgili önerisini içeriyordu. İtirazların reddi kabul edilirken, ulaşım önerisi kabul edilmişti. Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi de konuyu yargıya taşımıştı.