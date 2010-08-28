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ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜYOR ANTALYA (A.A)

28 Ağustos 2010 11:20

-ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜYOR ANTALYA (A.A) - 28.08.2010 - Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz beldesindeki orman yangını, alanını daha da genişleterek Isparta  sınırını aştı. Aksu ilçesine bağlı Karaöz beldesi yakınlarında önceki gün çıkan ve alevlerin Burdur'un Bucak ilçesi sınırına karşı ulaştığı yangın, daha da büyüdü. Havanın kararması nedeniyle dün gece havadan müdahaleye ara verilen yangınla mücadele, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yangının Isparta sınırlarını da aştığı bildirildi. Yangını söndürmek üzere Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinin ortaklaşa çalıştıkları, söndürme çalışmalarına Fethiye, Muğla, Denizli, Adana, İzmir, Karabük gibi çeşitli illerden de destek geldiği kaydedildi. Yangına, 4 uçak, 9 helikopter, 80 arazöz ve yaklaşık 500 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiği, söndürme çalışmalarının çok geniş bir alanda sürdüğü belirtildi. Karaöz beldesinde önceki gün ahır yapan M.S'nin çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, yangında ormanlık alanın yanı sıra, ev, sera, ahırlar ve meyve bahçeleri de zarar görmüştü.

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