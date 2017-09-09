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Antalya'daki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Aksu İlçesi'nde ormanlık alanda geçen geçen perşembe günü sabaha karşı çıkan yangın, bu sabah kontrol altına alındı

09 Eylül 2017 14:20

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde ormanlık alanda geçen geçen perşembe günü sabaha karşı çıkan yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Yaklaşık 55 saat süren yangında, 150 hektarı aşkın alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Aksu İlçesi Karaöz mevkiindeki ormanlık alanda 7 Eylül\'de sabaha karşı saat 02.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bir arazide çıkan ve ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, aynı gün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle sarp alanın tepe noktasında iki bölgede gece yarısı yeniden başlayan yangının söndürülmesi için ekipler dün gün boyu havadan ve karadan müdahale etti.
13 helikopter, 3 uçak, 80 arazöz ile 400 orman işçisinin müdahale ettiği yangın, bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 55 saat süren yangında, 150 hektarı aşkın alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

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