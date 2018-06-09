Antalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (2)

ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

Antalya\'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri, aynı tabutta Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi\'ndeki evine getirildi. Burada, kızının cenazesini karşılayan anne Hayal Şahin ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı\'na götürüldü. Anne ve bebeğin cenazeleri ikindi vakti defnedilecek.

Bu arada, acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Ezgi Görkem Şahin\'in eşi Emrah Şahin\'in ise evinde sağlık kontrolü altında tutulduğu, bu nedenle morga gelemediği belirtildi.

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