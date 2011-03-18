-ANTALYA'DAKİ KAZADA 5 ÖLÜ, 38 YARALI ANTALYA (A.A) - 18.03.2011 - Bir kargo şirketinin çalışanlarını Antalya'daki toplantıya getiren yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir kargo şirketinin toplantısı için İstanbul'dan yola çıkan 06 MDK 44 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya karayolu, tüneller mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren de kendisine ulaşan ilk bilgilere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine Antalya'dan 9 ambulans, 1 helikopter ambulans ile Isparta ve Burdur'dan ambulansların yönlendirildiğini kaydeden Eren, yaralılardan 28'inin Isparta, 8'inin Burdur, 2'sinin Antalya'daki hastanelere sevk edildiğini vurguladı. Öte yandan, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolu gidiş istikametinde trafiğe kapatıldı.