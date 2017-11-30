Antalya'daki Kaleiçi'nde bulunan müzeye konulacak yavru fokun ölüm nedeni araştırıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) ANTALYA’daki Kaleiçi’nde karaya vuran nesli tükenme tehlikesi bulunan yavru Akdeniz fokuna Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) tarafından nekroskopi (otopsi) yapıldı. Müzede sergilenmesine karar verilen süt emme dönemindeki yavru fokun vücudunda ağ izleri bulunurken akciğerlerinde pnömoni (zatürre) tablosu ve bağırsaklarında parazit tespit edildi.

Merkezi İstanbul\'da bulunan TÜDAV, veteriner Erdem Danyer’in yaptığı nekroskopi sonuçlarını açıkladı. TUDAV, 25 Kasım Cumartesi günü Sahil Güvenlik ihbarı ile karaya vuran yaklaşık 1 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki dişi Akdeniz Foku (Monachus monachus) Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kampusu’na alındı.

MÜZEYE KONULACAK

Nesli tükenme noktasında bulunan deniz canlılarının ölüm nedenlerini tespit etmek üzere araştırmalar yapanTÜDAV\'ın Veteriner Hekimi Dr. Erdem Danyer ve Deniz Biyoloğu Dr. Elif Özgür Özbek ile Araştırma Görevlisi Mustafa Tunca Olguner ve öğrencilerin katılımıyla

Akdeniz fokuna nekroskopi yaptı. Yavru foka ait karkasın Su Ürünleri Fakültesi Müzesi’nde müze materyali olarak saklanarak sergileneceği belirtilen açıklamada, \"İlk izlenime göre, hâlâ süt emme döneminde olan yavru fokun vücudunda benzeri ağ izleri bulunduğu, akciğerlerinde pnönomi tablosu izlendiği ve bağırsaklarında parazit enfestasyonu olduğu gözlemlenmiştir. İleri araştırmalar devam etmektedir” denildi.

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