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Antalya'daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 20 kişinin tamamı serbest bırakıldı

Operasyonla ilgili olarak, 'gizlilik kararı' alınmıştı

10 Kasım 2015 22:09

Antalya Emniyeti tarafından IŞİD operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili ise ‘gizlilik kararı’ alındığı ortaya çıkmıştı.

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün terör örgütü IŞİD‘e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 zanlının sorgusu tamamlandı. Zanlılardan 9’u polisteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken 11 kişi de adliyeye sevk edilmişti. 2 Rus vatandaşının da aralarında bulunduğu 11 kişi ise tutuklama talebiyle gönderildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Antalya’da 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlencek G20 zirvesi öncesi medyaya yansımasını önlemek amacıyla söz konusu operasyonla ilgili olarak ‘gizlilik kararı’ alındığı ortaya çıkmıştı.

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