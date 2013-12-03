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Antalya'daki Gezi iddianamesi: Sizi odaya kapatıp tecavüz edeceğiz

Gezi protestolarına destek veren D.K, 'polisin burada ne işin var o…pu, benim üç tane çocuğum var ben uyuyamıyorum sen de bana taş atıyorsun' dediğini iddia etti

03 Aralık 2013 14:49

Antalya’da Gezi Parkı eylemlerine destek veren kişi ve gruplara yönelik yürütülen detaylı soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı Ahmet Diler tarafından hazırlanan 157 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme suçlaması ile karşı karşıya kalan şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Kadın şüpheli N.E.’nin ifadesinde gözaltı esnasında başına, sağ koluna ve sırtına copla vurulduğu, polislerin kendisine, "Sizi bir odaya kapatıp tecavüz edeceğiz. AKP size ne yaptı, Doğu Perinçek’in itleri, Amerikan ajanı" diyerek hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

 

'Apartmana sokuldum'

 

Salim Uzun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, ifadesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Haziran tarihinde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldığını ve buradan Çallı’ya yapılan yürüyüşte bulunduğunu belirten D.K., göstericilerle polis arasındaki gerginlikte saçlarından tutularak yakalandığını ve bir apartmanın içerisine sokulduğunu, kendisini yakalayan polisin “Bur da ne işin var o…pu, benim üç tane çocuğum var ben uyuyamıyorum sen de bana taş atıyorsun” şeklinde hakaret ettiğini iddia etti.

 

'Islatıp dövdüler'

 

Apartmandan çıktıktan sonra polisin kendisini fıskiyeler ile ıslattığını ve cop ile vurduğunu daha sonra gözaltı aracına götürülürken tanımadığı en az beş polis memurunun coplarla ayağından baldırına kadar olan bölümlere vurduklarını belirten D.K., gözaltına alındığı araçta da kendisine yine “O…pu” şeklinde hakaret edildiğini iddia etti.

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