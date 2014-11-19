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Antalya'daki fabrikada patlama; 2 işçi öldü

Antalya-Burdur karayolunda bulunan Organize Saniye Bölgesi 1. kısımdaki bir çamaşırhanede patlama meydana geldi

19 Kasım 2014 12:04

Antalya'da Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada kazan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi öldü 5 işçi ise yaralandı.

Burdur karayolunda bulunan Organize Saniye Bölgesi 1. kısımdaki bir çamaşırhanede patlama meydana geldi. Buhar kazanından meydana geldiği belirtilen patlama nedeniyle 2 kadın işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 21 işçinin de yaralandığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa,  organize sanayi sitesindeki bir çamaşırhane fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini söyledi. Kısa, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 4 ya da 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

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