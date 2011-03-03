-ANTALYA'DAKİ ALKOL CEZASINA İNCELEME ANTALYA (A.A) - 03.03.2011 - Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, tarihi Kaleiçi semtindeki Yat Limanı'nın amfi tiyatrosunda oturan ve alkol alan vatandaşlara para cezası uygulanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Başsavcı Vuraloğlu, basın yayın organlarına ''bazı vatandaşların açık alanda alkol aldıkları gerekçesiyle para cezasına maruz kaldıkları'' yönünde iddialarının yansıdığını, bu yöndeki iddiaları ve haberleri kendilerinin de takip ettiklerini belirterek, konuyu cezası kesen polislerle ilgili yetki aşımı olup olmadığı yönünden incelemeye aldıklarını bildirdi. Kabahatler Kanunu hükümlerinin, kanundaki ''sarhoşluk'' tanımının ve maddedeki ceza gerekçelerinin açık olduğunu dile getiren Vuraloğlu, şu bilgiyi verdi: ''Kabahatler Kanunu'na göre, sarhoş olduğu tespiti yapılan kişinin çevreye rahatsızlık vermesi, bu yönde rahatsızlığı belirten şikayet ve ihbar ile kabahatin tespitinin yapılması lazım. Ceza uygulamasıyla ilgili Kabahatler Kanunu'na göre usullerin oluşup, oluşmadığına, ceza uygulaması yapan polislerin de yetki aşımı yapıp yapmadıklarını bakacağız. Ceza kararlarında polisin yetki aşımı olup olmadığına yönelik detaylı inceleme başlattık.'' Vuraloğlu, Zafer Ülker ile Mahin Güven adlı iki vatandaşın basın yayın organlarında dile getirdiği, ''başka kişilere de aynı yerde polislerin alkol aldıkları gerekçesiyle ceza kestiği'' iddialarının da araştırıldığını belirterek, ''İddialarda aynı yerde bulunan başka kişilere de aynı şekilde ceza kesildiği söyleniyor. Hepsine bakacağız. Müdahale edenler kimse bakacağız. Kabahatler Kanunu hükümleri oluşmadan iddialardaki gibi ceza uygulaması yapılamaz. Yetki aşımı var mı? Yok mu? İnceliyoruz'' dedi.