Antalya'daki 6 hakeme ömür boyu men

T24 - Antalya'da bu yılın Şubat ayında oynanan dostluk maçlarıyla ilgili şike iddialarına FIFA'dan ceza geldi.



FIFA Disiplin Komitesi, 9 Şubat’ta Antalya’da oynanan Bolivya -Litvanya ve Estonya-Bulgaristan dostluk maçlarında şike yapıldığını saptadı.



Komite, bu maçlarda düdük çalan 3'ü Bosna Hersekli 3'ü de Macaristanlı 6 hakeme ömür boyu futboldan men cezası verdi.



9 Şubat 2011 tarihinde Antalya'da oynanan Boliviya ile Letoniya (2-1) ve Estonya ile Bulgaristan (2-2) dostluk maçlarında atılan 7 golün penaltıdan atıldığı ve böylece maçların sonuçlarına yönelik şike iddiaların araştırıldığı ve maçlarda görev yapan 6 hakemin cezalandırıldığını belirtildi.



FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bildiride, cezalandırılan Bosna Hersekli hakemler Sinişa Zrniç, Kenan Bayramoviç ve Rizah Ridaloviç'in yanı sıra, Macar hakemler Kolos Lengyel, Janos Csak ve Krisztian Selmeczi de ömür boyu resmi futbol müsabakalarında her türlü görev yapmasından men edildi.



