Antalya'da Zafer Bayramı coşkusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

3\'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı bando ekibinin saat 08.30\'da başlayan ve bir saat süren konserinin ardından saat 09.30\'da Atatürk Anıtı\'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Resmi kutlama törenine göre Atatürk Anıtı\'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından Vali Karaloğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Caddesi\'nde devam eden kutlamalarda Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile halkın bayramını kutladı. Bir öğrencinin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı da okundu. Cumhuriyet Caddesi\'ndeki kutlama töreninde öğrencilerin Türk bayraklarıyla başlattığı geçit töreninde, askeri birlikler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı\'ndan 15 Temmuz\'a gaziler, şehit aileleri, emniyet güçlerinin bisiklet ve atlı birliklerinin de olduğu araç geçişleri yapıldı.

İNANÇ VE AZMİN ZAFERİ

Personel Binbaşı Emine Uygur Çetin yaptığı konuşmada, 30 Ağustos\'un inanç ve azmin zaferi olduğunu belirterek, \"Bu millet ki bütün dünya devletlerinin tükendi dediği bir anda vatanın işgali karşısında şahlanmış, yurdun dört bir yanından ordusuna katılan vatan evlatlarıyla bu zaferi kazanmıştır. Türk milletinin geleceğini belirleyen 30 Ağustos zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktası olmuştur. Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, bir milli devlet ve kahraman ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922\'de Anadolu\'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri tarihe gömmüştür. 96 yıl önce üstün cesaret ve vatan sevgisiyle düşman karşısında dimdik durarak, milletini ve ülkesini kanının son damlasına kadar savunan kahraman Türk askeri, bugün de aynı inanç ve değerleri muhafaza etmektedir\" dedi.

ALTERNATİF ÇELENK TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın çelenk programında yer almayan bazı siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri de Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenk sunumlarının ardından Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. CHP, İYİ Parti, ADD, Eğitim İş, DİSK, Mimarlar, Diş Hekimleri, Jeoloji Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Tabip Odası gibi çok sayıda meslek odası ve sivil toplum örgütü adına da çelenk sunumu yapıldı. CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve çok sayıda katılımcının katıldığı bu törende ise CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul bir konuşma yaptı.



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