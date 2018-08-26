Antalya'da yüksek nem bunalttı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, sabah saatlerinden itibaren yüzde 81 oranına ulaşan yüksek nem bunalttı. Nem bulutları, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kent merkezinde yüzde 81\'e kadar ulaşan nem oranı nedeniyle yer yer nem bulutları oluştu. Nem bulutları, görüş mesafesini düşürdü. Konyaaltı sahilinden görülen Toros Dağları, nem bulutlarının arkasında kaldı. Hava sıcaklığının gölgede 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, yüksek nem, hissedilen sıcaklığı artırdı. Sıcaklık ve nemden bunalanlar, çareyi denize girmekte buldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, salı ve çarşamba günleri Antalya kent merkezi ile ilçelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.



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