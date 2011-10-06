-Antalya'da yolcu otobüsü yandı ANTALYA (A.A) - 06.10.2011 - Isparta-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait Mustafa Şekerci yönetimindeki 32 LL 174 plakalı otobüsün motor bölümünde, Karaöz beldesi 37'inci kilometrede yangın çıktı. Sürücünün alevleri fark ederek otobüsü tahliye etmesi nedeniyle yolcuların yara almadan kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, yolcular ifade işlemlerinin ardından başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.