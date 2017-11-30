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Antalya'da yol izin belgesi olmayan Suriyeliler'e seyahat yasağı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği, yol izin belgesi olmayan Suriyeliler'e kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığında bilet satışı yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu

30 Kasım 2017 13:03

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği, yol izin belgesi olmayan Suriyeliler\'e kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığında bilet satışı yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kentte huzur, güvenliğin yanı sıra kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla Antalya Valiliği\'nin 21 Kasım günü karar alındığı belirtildi. Bu karara dayanarak, yol izin belgesi olmayan Suriyelilere yönelik taşımacılık hizmeti verenlere ceza kesileceği kaydedildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün açıklamasında, şöyle denildi:
\"Antalya\'da yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara yanlarında \'yol izin belgeleri\' olmadan bilet satışı yapılamayacağı ve taşmacılık suretiyle kent dışına çıkarılmasının yasaklanmıştır. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır.\" 

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