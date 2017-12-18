Antalya’da yılın gazetecileri ödüllerini aldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) düzenlediği yarışmada dereceye giren gazeteciler ödüllendirildi. Doğan Haber Ajansı gecede 3 ödülün sahibi oldu.

AGC tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Antalya Basın Ödülleri ile 24’üncüsü düzenlenen Hasan Özkay Fotoğraf Ödülleri, Hotel Su’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Basın İlan Kurumu Müdürü Nedim Engin, Kıbrıslı, Ukraynalı gazeteciler ile ödül alan gazeteciler katıldı.

‘2017 ANTALYA İÇİN İYİ BİR YIL OLDU’

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın yüzünün dünyaya açık olduğunu belirterek, AGC’nin çalışmalarının faydasını gördüklerini ifade etti. Antalya’nın başarılı bir yılı geride bıraktığını anlatan Karaloğlu, “2017 Antalya için gerçekten iyi bir yıl oldu. Turizm rakamları 6 milyon 200 bindeydi geçen yıl, bu yıl 10 milyonu geçti. İstihdama en çok katkı sağlayan İstanbul’dan sonra ikinci il oldu. Antalya’nın ihracat rakamları da rekora gidiyor. Bu başarıların altında herkesin kadar yerel medyanın da emeği var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4’üncü güç olduğunu söyledi. Basının özgürce yazıp çizebileceğini de ifade eden Budak, basının özgürlüğünün hep birlikte savunulacak bir konu olduğunu kaydetti.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, son dönemde yerlerde sürünen gazeteciliğin hak ettiği yere çıkarılması için hak eden gazetecilerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

AGC BAŞKANI YENİ’DEN İLAN-REKLAM ÇIKIŞI

AGC’nin sadece Antalya’daki gazetecilere yönelik çalışmadığını, hem Türkiye geneli hem de yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Başkan Mevlüt Yeni, kentin tanıtımına katkı koyduklarını söyledi. Medyanın, gazetecilerin dilenci durumuna düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Yeni, “Gazetelere yayınlara ilan reklam vermek destek olmak ayıp bir şey değildir. Gazeteler yayınlarla yaşayacak. Gazeteler toplumdan gücünü alması lazım. İş adamlarından özellikle rica ediyorum, Antalya yerel basınını destekleyin. Antalya’da her sokakta her adım atılan yerde açık hava reklam çöplüğü haline geldi. Bu bizi vurdu ve çok etkiledi. Bülteni gazetelere gönderip reklamı billboardlara asıyorlar. Bundan sonra bülteni gazetelere gönderip reklamı başka yere verenler gidip bültenlerini de oraya assınlar” dedi.

DHA’YA 3 ÖDÜL

Tören sonunda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) yılın haberi, röportaj ve yılın doğa çevre fotoğrafı dalında 3 ödülün sahibi oldu. DHA Muhabiri Bülent Tatoğulları ‘Katilin Kucağında’ adlı haberiyle Yılın Haberi ödülünün sahibi oldu. Tatoğulları, ödülünü Vali Münir Karaloğlu’ndan aldı. ‘Küfretme oğlum ayıptır o bizim bacımızdır’ başlıklı röportajıyla ödül almaya hak kazanan DHA Muhabiri Selma Kunar ise ödülünü Isparta Valisi Şehmus Günaydın’dan aldı. ‘Aile boyu şemsiye’ başlıklı fotoğrafıyla DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli de Yılın Doğa Çevre Fotoğrafı dalında ödül aldı. Laleli ödülünü, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş’ın elinden aldı.

Ödül töreninin ardından gece kokteyl ile devam etti.

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