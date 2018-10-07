Antalya'da yaz bitmiyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE genelinde sonbahar mevsiminin etkileri sürerken turizm kenti Antalya\'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili\'ne gelerek denizin keyfini sürdü. Bazı tatilciler sahilde kitap okumakla yetinirken, bazıları ise denizde yüzdü.

Sahile babasıyla birlikte gelen Beren Kartal (6), denizin ılık olduğunu söyledi. Beren, \"Denizi çok seviyorum. Şu anda denizin sıcaklığı iyi\" dedi. Kızıyla denize giren Yunus Kartal ise \"Deniz ve hava çok güzel. Yaz bitmiyor burada\" diye konuştu.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük sıcaklık 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.



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